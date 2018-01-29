На антипутінських акціях в Росії затримали 350 осіб

Найбільше протестувальників затримали в Уфі, Волгограді та Чебоксарах.

На акціях протесту в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Росії затримали 350 осіб.

Як повідомляє «ОВД-Інфо», більшість з них відпустили з відділень поліції без складання протоколів.

Читайте такожПід час страйку виборців Навального в центрі Москви заспівали відому пісню про Путіна (відео)Так, у Москві затримали 16 осіб, в тому числі організатора акцій Олексія Навального і члена його федерального штабу Миколу Ляскіна, однак згодом їх відпустили. На Ляскіна склали протокол про порушення статті 20.2 КоАП (порушення правил проведення мітингу), Навального відпустили без протоколу під зобов'язання про явку.

У Петербурзі затримали 19 осіб, їх також відпустили. Найбільше затриманих виявилося в Уфі (66 осіб), Волгограді (65 осіб) та Чебоксарах (51 особа). 31 чоловік був затриманий в Кемерові. Більшість з них відпустили без складання протоколів.

Напередодні, 28 січня, в десятках міст Росії пройшов «Страйк виборців». В акціях брали участь тисячі людей. Раніше повідомлялося, що силовики затримали майже 250 протестувальників.

Як повідомлялося, Олексій Навальний організував «Страйк виборців» в знак протесту проти того, що йому заборонили брати участь у президентських виборах в березні 2018 року. Опозиціонер називає ці вибори нечесними і закликає своїх прихильників не брати участь у голосуванні.