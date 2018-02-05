На Мюнхенській конференції обговорять зростаючі загрози міжнародному порядку

Очікується, що на полях МБК відбудеться зустріч «нормандської четвірки» на рівні міністрів закордонних справ.

У щорічній Мюнхенській безпековій конференції (МБК), яка відбудеться з 16 по 18 лютого у Німеччині, візьмуть участь понад 500 лідерів високого рівня.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі МБК, її учасники обговорять поточні кризи та майбутні виклики.

Зазначається, що на порядку денному стоїть питання майбутньої ролі Європейського Союзу як глобального актора та його відносини з Росією та Сполученими Штатами Америки. Учасники конференції також обговорять зростаючі загрози ліберальному міжнародному порядку, низку конфліктів на Середньому Сході, особливо погіршення відносин між країнами Перської затоки. Також на порядку денному буде питання контролю над озброєнням з фокусуванням уваги на конфлікті через програму ядерного озброєння Північної Кореї.

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Голова правління МБК Вольфганг Ішингер під час підготовки до конференції наголосив, що минулого року «світ надто наблизився до межі значного конфлікту».

«Риторика окремих осіб, які приймають рішення, загострюється, і це є дуже неспокійним розвитком. Чи то на Корейському півострові, чи в Перській затоці, або у Східній Європі - лише одне неправильне рішення, прийняте в цій зарядженій ситуації, може швидко викликати небезпечну ланцюгову реакцію. Саме тому важливіше сприяти діалогу та зустрічам між ключовими акторами. Мюнхенська конференція з безпеки для цього є саме правильним форумом», - переконаний він.

Свою участь в МБК підтвердили президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, високий представник ЄС Федеріка Могеріні, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, генеральний секретар ООН Антоніо Гутеррес, міністр оборони США Джеймс Маттіс, радник президента США з питань національної безпеки Макмастер, сенатори Джон Маккейн, Шелдон Вайтхаус та Роберт Коркер.

Також серед учасників будуть президенти України Петро Порошенко та Руанди Пол Кагаме, прем’єр-міністри Великобританії Тереса Мей, Австрії Себастьян Курц, Ізраїлю Беньямін Нетаньяху та Іраку Наідер ал-Абаді.

Від Росії на конференції буде присутній міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Очікується, що на полях МБК відбудеться зустріч «нормандської четвірки» на рівні міністрів закордонних справ.