У Мережі з'явилося відео катастрофи літака Ан-148 в Підмосков'ї
23:30, 11 лютого 2018Світ
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На відео видно хмару диму і вогню.
Уламок літака Ан-148 / REUTERS
Момент падіння літака Ан-148 в Підмосков'ї потрапив на камеру відеоспостереження, розташовану на приватному будинку.
Запис опублікував телеграм-канал Mash.
На відео вдалині видно хмару диму і вогню. Імовірно, вони виникли при зіткненні літака із землею.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії».
На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебували 71 людина (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.
У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту зазнав аварії Ан-148.
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