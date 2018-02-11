У Мережі з'явилося відео катастрофи літака Ан-148 в Підмосков'ї

23:30, 11 лютого 2018
Світ
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Уламок літака Ан-148 / REUTERS

Запис опублікував телеграм-канал Mash.

На відео вдалині видно хмару диму і вогню. Імовірно, вони виникли при зіткненні літака із землею.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії».

На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебували 71 людина (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту зазнав аварії Ан-148.

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Теги: #падіння літака#катастрофа Ан-148#літак в Росії