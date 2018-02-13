Відома голлівудська пара відновила стосунки

Кеті Перрі та Орландо Блум знову разом.

Британський актор Орландо Блум і американська співачка Кеті Перрі, які в березні минулого року заявили про своє розставання, відновили свій роман.

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Про це пише Daily Mail з посиланням на інсайдера. "Вони знову разом. Кеті дуже хоче, щоб у них все вийшло. Вона намагалася, але не змогла його забути. На цей раз вони просто тримають все в таємниці" — повідомляє джерело видання.

Зазначимо, що чутки про те, що співачка й актор знову разом стали з'являтися влітку минулого року. Орландо і Кеті були помічені разом на концерті Еда Ширана в Лос-Анджелесі. Знаменитості постійно обіймалися, трималися за руки. Кеті також сиділа на руках у Орландо і постійно цілувала його.