Поліція Ізраїля рекомендує висунути звинувачення в корупції прем'єру Нетаньяху

Прем’єр-міністр, якому пред’явлені звинувачення у вчиненні злочину, не зобов’язаний піти у відставку.

Ізраїльська поліція заявляє про рекомендацію генеральному прокурору висунути звинувачення прем’єр-міністру Беньяміну Нетаньяху в отриманні хабара, шахрайстві та порушенні громадської довіри.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У своїй заяві 13 лютого поліція повідомила, що силовики проводять розслідування щодо Нетаньяху за звинуваченнями в тому, що він і його дружина отримали дорогі подарунки, які, як повідомляється, коштували десятки тисяч доларів, від багатих прихильників.

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Поліція також розслідує звинувачення щодо того, що Нетаньяху прагнув таємної угоди для вигідного висвітлення з видавцем провідної газети Yediot Aharonot.

Нетаньяху заперечив будь-яке інкриміноване йому правопорушення на державному телебаченні.

Поліція може зробити лише рекомендацію. Остаточне рішення про притягнення до відповідальності схвалює генеральний прокурор.

Водночас міністр юстиції Айлета Шакед заявив, що прем’єр-міністр, якому пред’явлені звинувачення у вчиненні злочину, не зобов’язаний піти у відставку.

Нагадаємо, у суботу, 2 грудня, близько 20 тисяч людей вийшли на "марш ганьби" проти підозрюваного в корупції прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху у столиці Ізраїлю Тель-Авіві і в місті Хайфа.