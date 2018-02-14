У НАТО прокоментували розміщення Росією "Іскандерів" у Калінінградській області

В Альянсі закликають Росію забезпечувати прозорість в плані проведення військових навчань та посилення військової присутності.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що в Альянсі знають про мілітаризацію Росією Калінінградської області, але не коментують інформацію про розміщення ракетних комплексів «Іскандер».

Про це Столтенберг повідомив на прес-конференції за підсумками першого дня засідання міністрів оборони країн-членів альянсу у Брюсселі.

«Росія заявляла багато років тому, що вона планує розмістити на постійній основі «Іскандери» в Калінінграді. Ми бачили певне розміщення раніше, але вони потім доставляли їх назад, тому до цього часу ми не бачили постійного розміщення. Але те, що ми спостерігали, вони заявляли, що зроблять це. І ми бачили, що вони інвестують в інфраструктуру, і що вони зміцнюють свою військову присутність в Калінінграді», - сказав генсек НАТО.

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При цьому він не став коментувати, чи розмістила Росія нині «Іскандери», пославшись на те, що ця інформація відноситься до розвідки НАТО, про яку він не буде говорити.

«Я лише закликаю Росію забезпечувати прозорість. І це є однією з причин, чому ми також вважаємо, що Рада НАТО-Росія є корисною, тому що ми використовуємо її для інформування щодо військових навчань та військової присутності. Тому ми закликаємо Росію забезпечувати прозорість. Ми бачили, про що вони раніше заявляли. Вони вкладають кошти в інфраструктуру та мілітаризують Калінінград», - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявив, що РФ розмістила в Калінінградській області ракетний комплекс «Іскандер».

Потім це підтвердив журналістам і голова комітету Держдуми РФ з оборони Володимир Шаманов.

Згодом у Кремлі у зв'язку з розміщенням ракетних комплексів «Іскандер» у Калінінградській області заявили, що це «не привід для занепокоєння».

До цього в Кремлі наголошували, що не узгоджуватимуть свої дії в Криму, зокрема, й у питанні розміщення ядерної зброї.