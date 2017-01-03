"Російське військове хуліганство": у Литві прокоментували мілітаризацію Калінінграда

Про це міністр заявив в інтерв’ю британській газеті The Times, повідомляє зовнішньополітичне відомство Литви в Twitter.

«Російське військове хуліганство й нарощування військового потенціалу в Калінінграді є викликом для НАТО», – зазначив Лінкявічюс.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року в НАТО різко розкритикували перекидання Росією оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» у Калінінградську область, що межує з Польщею й Литвою.

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Напередодні Міністерство оборони РФ підтвердило перекидання ОТРК «Іскандер-М» у Калінінградську область. У заяві офіційного представника відомства Ігоря Конашенкова говорилося, що Міноборони раніше неодноразово перекидало «Іскандери» в Калінінградську область, і має намір робити це надалі «у рамках бойової підготовки».

*** «Іскандер» – системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракетам «Скад» (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.