Обама: Путін однією ногою спирається на старі методи, а іншою - на нові

Російський прем`єр Володимир Путін «однією ногою спирається на старі методи ведення справ, а іншою - на нові» - таку думку висловив президент США Барак Обама.

Напередодні свого візиту до Росії Обама заявив, що колишній російський президент повинен розуміти, що методи ведення справ «холодної війни» застаріли і США «не хочуть антагоністичних відносин», а прагнуть до співпраці в енергетиці і боротьбі з тероризмом. Візит Обами до Росії відбудеться 6-8 липня. Під час поїздки він проведе зустріч не тільки з Медведєвим, але й з Путіним.

Эхо Москвы