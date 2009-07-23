Байден: США за цілісність Грузії, але військової підтримки не нададуть

Віце-президент США Джозеф БАЙДЕН заявив, що США підтримуватимуть Грузію з огляду на те, як в ній розвиватиметься демократія.

Як передає Бі-Бі-Сі, про це Дж.БАЙДЕН заявив в Грузії.

Говорячи про минулорічну війну Росії та Грузії, Дж.БАЙДЕН заявив, що Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність Грузії, але це не означає, що США готові надати Грузії гарантії військової підтримки у разі збройного конфлікту.

У свою чергу, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявив, що він попросить у США допомоги у справі покращення патрулів на кордоні з Південною Осетією і Абхазією.