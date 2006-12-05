Ймовірну жертву полонію-210 виписали з лікарні

Директор Інституту економіки перехідного періоду Єгор Гайдар виписаний з лікарні і переведений на амбулаторне лікування. Як повідомив Інтерфакс прес-секретар екс-прем`єра Валерій Натаров, про результати лікарського консиліуму буде відомо у вівторок - очікується, що лікарі вперше назвуть точний діагноз хворого.

Гайдар відчув різке погіршення самопочуття 24 листопада на науковій конференції в Дубліні, нагадує Грани.ру. З ознаками отруєння він був доставлений в лікарню поблизу ірландської столиці, а через три дні переведений в одну з московських клінік, де його стан поступово нормалізувався.

Розслідуванням події зайнялися ірландська і британська поліція. Підозру Скотленд-ярду викликав той факт, що Гайдар був госпіталізований наступного дня після загибелі Олександра Литвиненка.

Проте в результаті дослідження, проведеного ученими з Інституту радіологічного захисту Ірландії спеціально для поліції, слідів радіації в організмі Гайдара і відвідуваних ним місцях виявлено не було.

Раніше Валерій Натаров повідомляв, що в результаті дослідження ірландські медики зафіксували у пацієнта "радикальні зміни в найважливіших функціях організму в короткий термін", проте причину цих змін встановити не змогли.