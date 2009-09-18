Президент Польщі про ПРО: американці роблять історичну помилку

Представники польської влади по різному оцінюють ідею нової адміністрації президента США Барака ОБАМИ замінити плановане встановлення стаціонарної системи ПРО у Польщі та Чехії на мобільні установки.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ та його підлеглі критикують це рішення на відміну від прем’єра Дональда ТУСКА та членів його уряду, котрі заявляють, що нова система «може бути кращою» за попередню.

Таку заяву, зокрема, озвучив вчора міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ, котрий кількома годинам раніше називав просто «цікавою» нову пропозицію американців.

«Для нас це була б цікавіша пропозиція, ніж система проти міжконтинентальних ракет», - сказав він у вечірній програмі „Kropka nad I” на TVN24.

Р.СІКОРСЬКИЙ додав, що нова система може почати діяти раніше, ніж та, про яку в серпні 2008 році домовився польський уряд із адміністрацією президента Джорджа БУША, і котра мала бути введена в експлуатацію до 2013 року.

Глава польського уряду Д.ТУСК, котрий вчора детально не коментував ситуацію, заявив, що Польща не програла від нового рішення американців.

«Це не поразка Польщі. Наша держава після зміни рішення щодо ПРО має шанс отримати ексклюзивну пропозицію», - сказав він, однак не уточнив, у чому мала б полягати ця ексклюзивність.

Президент Польщі, котрий у липні прогнозував «катастрофічні наслідки» у випадку відмови американців від ПРО, вчора назвав «помилкою» відмову нової адміністрації від стаціонарної ПРО та розкритикував принагідно свого конкурента на виборах президента 2010 року Д.ТУСКА.

«Уряд Дональда ТУСКА зробив серйозні помилки. Історичну помилку роблять американці», - сказав він.

Глава президентської канцелярії Владислав СТАСЯК, котрий раніше очолював Бюро національної безпеки, висловив думку, що польський уряд не повинен був затягувати переговори з адміністрацією Дж.БУША.

Як повідомляв УНІАН, Р.СІКОРСЬКИЙ після оголошення Б.ОБАМОЮ рішення про намір замінити стаціонарне ПРО у Польщі та Чехії на мобільні комплекси висловив думку, що для поляків за великим рахунком може нічого не змінитися.

Він сказав, що американці підтвердили, що поставлять до Польщі озброєні ракети «Патріот», які можуть бути включені в національну систему ПРО.

«Не виключаю, що умова (від серпня 2008 року про елементи ПРО у Польщі) буде виконуватися. Можливо, єдине, що зміниться, це назва ракет у додатку», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. США офіційно розпочали переговори з польським урядом про розміщення 10 ракет перехоплювачів в країні в січні 2007 року.

Після підписання американсько-польського договору росіяни пригрозили, що встановлять у відповідь ракети Іскандер у Калініградській області, котра безпосередньо межує з Польщею на північні.

Б.ОБАМА, котрий виграв вибори Президента США у листопаді 2008 року, на початку 2009 оголосив «перезавантаження» американсько-російських відносин.

У липні представник його адміністрації заявив публічно, що США розглядають альтернативну систему ПРО тій, яку підготувала попередня адміністрація Дж.БУША.