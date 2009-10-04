Рятувальники знайшли тіла двох будівельників, які загинули в Празі

Чеські рятувальники знайшли тіла двох будівельників, які загинули в п`ятницю під завалами будинку в історичному центрі Праги, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Чеське інформагентство ЧТК.

"Виявлено тіла два загиблих, лікар констатував смерть будівельників", - сказав журналістам прес-секретар празької Служби порятунку Віт Перниця.

Загиблі були на відстані одного метра один від одного. Тіла будівельників були знайдені в місці, на яке вказали спеціально навчені собаки-рятувальники.

В історичному центрі столиці Чехії - в районі Прага-1 на вулиці Соукеницькій, 25 у п`ятницю вдень частково впали чотири верхні поверхи усередині будівлі. У п`ятницю рятувальники знайшли дві каски, які належали, ймовірно, будівельникам, які потрапили під уламки будівлі. Передбачається, що під обвал потрапили двоє громадян Болгарії і двоє України.