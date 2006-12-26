Вибори Президента Туркменії призначили на 11 лютого

На надзвичайному засіданні в Ашхабаді Народної Ради - найвищого представницького органу Туркменії - вирішено, що вибори Президента відбудуться 11 лютого.

Як повідомляє радіо «Свобода», учасники засідання розглядають кандидатури на пост глави держави, вакантний у зв`язку з кончиною 21 грудня Сапармурата Ніязова.

За словами лідера Об`єднаної демократичної опозиції Авди КУЛІЄВА, туркменська опозиція висунула єдиного кандидата - Нурберди НУРМАМЕДОВА. 63-річний інженер-транспортник Н.НУРМАМЕДОВ у минулому працював в системі органів держуправління Туркменістану. Він неодноразово піддавався репресіям - як супротивник режиму С.Ніязова. Після смерті Туркменбаші Н.НУРМАМЕДОВА було одразу арештовано. Місцезнаходження його невідомо.

За даними РІА «Новости», туркменська опозиція висунула єдиним кандидатом у Президенти Худайберди ОРАЗОВА - колишнього віце-прем`єра Туркменістану. Він проживає в даний час в Швеції і є лідером громадсько-політичного руху "Ватан" ("Батьківщина").