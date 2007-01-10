Узбекистан приєднався до митного союзу Росії з Білоруссю

Уряд Росії сьогодні схвалив приєднання Узбекистану до білорусько-російської угоди про Митний союз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Росії, прем`єр-міністр РФ Михайло ФРАДКОВ сьогодні підписав відповідне розпорядження.

Протокол про приєднання Республіки Узбекистан до Угоди про Митний союз між Російською Федерацією і Республікою Білорусь (від 6 січня 1995 року) і до Угоди про Митний союз (від 20 січня 1995 року) представило Міністерство економічного розвитку і торгівлі Росії за узгодженням з Міністерством закордонних справ РФ.

Передбачається, що протокол буде підписано на засіданні Міждержавної Ради Євразійського економічного співтовариства (ЭврАзЕС) на рівні глав урядів.