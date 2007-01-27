Суд присудив до смерті терористку, яка не змогла себе підірвати (2 фото)

Верховний суд Йорданії відхилив апеляцію на смертний вирок, винесений щодо терористки-смертниці, якої не вдалося підірвати себе. 35-річна Саджида ар-Рішаві була визнана винною в причетності до найбільшого теракту в історії країни.

Як встановило слідство, 10 листопада 2005 р. разом з чоловіком вона одягнула пояс, начинений вибухівкою, і ввійшла до залу урочистостей готелю. Чоловік вибухнув, а її пояс не спрацював, після чого жінка втікла з готелю. У телевізійному інтерв`ю С.ар-Рішаві зізналася в скоєному, але пізніше на допитах заявила, що ніколи не бажала підривати себе і навмисно не натисла на потрібну кнопку.

Теракти в Аммані були здійснені ввечері 10 листопада 2005 р. Вибухи в готелях Grand Hyatt, Radisson SAS і Days Inn сталися майже одночасно. В результаті терактів загинули 57 осіб, близько 100 дістали поранення. Відповідальність за вибухи взяло на себе іракське угруповання "Аль-Каїди".

Пояс, який не вибухнув під час теракту

Саджида ар-Рішаві - сестра вбитого у Фаллуджі (Ірак) Саміра Мубарака аль-Рішаві, помічника лідера "Аль-Каїди" в Іраку Абу Мусаба аль-Заркаві. Троє смертників і Саджида - іракські громадяни. Згідно з матеріалами слідства, вони приїхали до Йорданії за чотири дні до терактів і зняли квартиру в передмісті Аммана. Для здійснення терактів смертники використали "пояси шахідів", начинені 5-10 кілограмами вибухівки.