Девід Бекхем став казковим принцом (фото)

Девід Бекхем

Співачка Бейонс Ноулс, актриса Скарлетт Йоханссон і футболіст Девід Бекхем серед інших зірок знялися в рекламі компанії Волта Діснея, повідомляє Бі-бі-сі

Відомий фотограф Анні Лейбовіч зняла знаменитостей в образі різних казкових героїв для рекламної кампанії атракціонів Діснейленда.

Бейонс Ноулс зображає Алісу з казки "Аліса в країні чудес", Скарлетт Йоханссон - Попелюшку, а Девід Бекхем принца зі "Сплячої красуні".

Реклама з`явиться в багатьох американських журналах на початку березня.

Британська зірка футболу Девід Бекхем взяв участь в зйомках ще до того, як офіційно було оголошено про його перехід в американський футбольний клуб "Лос-Анджелес Гелаксі".

"Я думаю, йому подобається бути актором, - сказала про Бекхема фотограф проекту Анні Лейбовіч, - Він дуже серйозно поставився до нашої спільної роботи, і це так здорово".

Бейонс, в ролі Аліси, опинилася на фотографії усередині величезної чашки в компанії співачки Лілі Ловетт, яка зобразила Березневого зайця, і актора Олівера Плата в образі Божевільного капелюшника.

Попелюшка Йоханссон позувала фотографові у вечірній сукні від відомого кутюр’є і з діамантовою діадемою на голові вартістю в 165 тисяч фунтів стерлінгів.

Фото АР