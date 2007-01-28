Девід Бекхем став казковим принцом (фото)
|Девід Бекхем
Відомий фотограф Анні Лейбовіч зняла знаменитостей в образі різних казкових героїв для рекламної кампанії атракціонів Діснейленда.
Бейонс Ноулс зображає Алісу з казки "Аліса в країні чудес", Скарлетт Йоханссон - Попелюшку, а Девід Бекхем принца зі "Сплячої красуні".
Реклама з`явиться в багатьох американських журналах на початку березня.
Британська зірка футболу Девід Бекхем взяв участь в зйомках ще до того, як офіційно було оголошено про його перехід в американський футбольний клуб "Лос-Анджелес Гелаксі".
"Я думаю, йому подобається бути актором, - сказала про Бекхема фотограф проекту Анні Лейбовіч, - Він дуже серйозно поставився до нашої спільної роботи, і це так здорово".
Бейонс, в ролі Аліси, опинилася на фотографії усередині величезної чашки в компанії співачки Лілі Ловетт, яка зобразила Березневого зайця, і актора Олівера Плата в образі Божевільного капелюшника.
Попелюшка Йоханссон позувала фотографові у вечірній сукні від відомого кутюр’є і з діамантовою діадемою на голові вартістю в 165 тисяч фунтів стерлінгів.
Фото АР