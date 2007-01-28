Скотланд-Ярд може закрити справу Литвиненка

Детективи Скотланд-Ярда, які розслідують отруєння колишнього полковника ФСБ Олександра Литвиненка, сказали його вдові, що бізнесмен Андрій ЛУГОВИЙ, який став головним підозрюваним, може уникнути суду, а справа може бути закрита.

Як повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на слідчих, з якими Марина ЛИТВИНЕНКО зустрічалася 12 днів тому, поліція готова рекомендувати пред`явлення звинувачень Дмитру КОВТУНУ і А.ЛУГОВОМУ.

Проте, за словами слідчих, вони планують закрити справу, оскільки не мають повноважень представити їх суду. Джерела, близькі до розслідування, повідомили: «Марині сказали, що офіцери впевнені, в тому, хто це зробив, вони розкрили справу, але будуть змушені закрити її, оскільки немає шансу добитися екстрадиції підозрюваних».