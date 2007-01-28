Японський міністр назвав жінок ”машинами для народження”

Хакуо Янагісава

Міністр охорони здоров`я Японії Хакуо Янагісава назвав жінок "машинами для народження", які недостатньо добре працюють для того, щоб зупинити зниження населення країни, передає (с) Reuters. Під час свого виступу на асамблеї членів Ліберально-демократичної партії у м. Матсує, 71-річний міністр заявив: "Ми маємо фіксовану кількість жінок у віці від 15 до 50 років. Оскільки кількість машин для народження фіксована, все, про що ми можемо просити їх, - це працювати якнайкраще, хоча, можливо, називати їх машинами не зовсім коректно".

Японія має один з найгірших показників народжуваності серед розвинених країн. За прогнозами уряду, якщо існуюча тенденція збережеться, за 50 років японське населення скоротиться на чверть - з 128 млн. до 90 млн. чоловік.

РБК