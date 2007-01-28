Іракські бойовики збили американський вертоліт
15:46, 28 січня 2007Світ
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Триває бойова операція
Іракські бойовики обстріляли і збили вертоліт збройних сил США у передмісті міста Наджаф, повідомляє France Presse з посиланням на представника місцевої влади.
"Терористи підбили американський військовий вертоліт недалеко від міста Зарка, розташованого на північ від Наджафа", - розповів губернатор Асад абу Халяль.
Командування коаліційних сил поки не підтверджує втрату бойової машини, проте відомо, що в зазначеному районі йде бій між шиїтськими бойовиками та іракськими урядовими силами. Останні діють за підтримки американських бойових вертольотів.
У штабі контингенту коаліційних сил відмовилися коментувати хід “операції, яка триває”, відзначає агентство.
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