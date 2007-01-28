Іракські бойовики збили американський вертоліт

Іракські бойовики обстріляли і збили вертоліт збройних сил США у передмісті міста Наджаф, повідомляє France Presse з посиланням на представника місцевої влади.

"Терористи підбили американський військовий вертоліт недалеко від міста Зарка, розташованого на північ від Наджафа", - розповів губернатор Асад абу Халяль.

Командування коаліційних сил поки не підтверджує втрату бойової машини, проте відомо, що в зазначеному районі йде бій між шиїтськими бойовиками та іракськими урядовими силами. Останні діють за підтримки американських бойових вертольотів.

У штабі контингенту коаліційних сил відмовилися коментувати хід “операції, яка триває”, відзначає агентство.

Лента.ру