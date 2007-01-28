Особняк Геббельса продадуть з молотка (фото)

17:58, 28 січня 2007
Світ
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Агенти оцінюють віллу в два мільйони євро

Особняк Йозефа Геббельса - колишнього глави нацистського міністерства пропаганди незабаром буде виставлений на продаж.

Як пише газета "Таймс", продаж будинку, який обходиться властям в 255 тисяч євро в рік, обумовлена скрутним фінансовим становищем місцевих органів Берліна.

Агенти з нерухомості оцінюють віллу Й.Геббельса з прилеглою землею і спорудами в два мільйони євро. "Ми хочемо дослідити міжнародний ринок нерухомості", - сказав представник департаменту нерухомості.

За його словами, процес продажу почнеться в серпні цього року. Спочатку буде офіційно оголошено про продаж в інтернеті, потім почнеться рекламна кампанія. Дотепер лише тваринники і підприємці з будівельних компаній були зацікавлені в придбанні вілли.

Особняк розташований приблизно за 40 кілометрах на північ від Берліна в лісовому масиві. Як зазначає "Таймс", Й.Геббельс використовував його для роботи, а також як затишне місце для розваг з коханками.

Нині будівля використовується як казарма для поліцейських, які прибувають до Берліна для гарантування порядку під час традиційних травневих демонстрацій, зазначає газета.

 

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