П`ять іракських учениць загинули в результаті мінометного обстрілу школи

Вхід у школу. Фото AFP

Іракські бойовики вдень 28 січня обстріляли з мінометів середню школу для дівчаток, розташовану в суннітському районі на заході Багдада, повідомляє AP.

В результаті прямого попадання кількох зарядів у шкільні приміщення загинули як мінімум п`ять учениць, ще двадцять було поранено.

Хто саме стоїть за цим злочином поки не відомо, але влада підозрює бойовиків-шиїтів.

Крім того, цього ж дня в різних інцидентах в Іраку загинули троє американських військовослужбовців, повідомляє France Presse. Їх смерть підтвердило командування. В той же час коаліційні сили наразі ніяк не коментують заяви влади провінції Наджаф про нібито збитого бойовиками вертольота.

Загальне число підтверджених американських втрат в Іраку за січень склало вже 78 чоловік, нагадує агентство.

Лента.ру