П`ять іракських учениць загинули в результаті мінометного обстрілу школи
18:36, 28 січня 2007Світ
679
Влада підозрює бойовиків-шиїтів
|Вхід у школу. Фото AFP
В результаті прямого попадання кількох зарядів у шкільні приміщення загинули як мінімум п`ять учениць, ще двадцять було поранено.
Хто саме стоїть за цим злочином поки не відомо, але влада підозрює бойовиків-шиїтів.
Крім того, цього ж дня в різних інцидентах в Іраку загинули троє американських військовослужбовців, повідомляє France Presse. Їх смерть підтвердило командування. В той же час коаліційні сили наразі ніяк не коментують заяви влади провінції Наджаф про нібито збитого бойовиками вертольота.
Загальне число підтверджених американських втрат в Іраку за січень склало вже 78 чоловік, нагадує агентство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter