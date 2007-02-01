Путін: Росію зміцнюють православ`я і атомна зброя

Православ`я і ядерна галузь зміцнюють російську державність і безпеку. Так Володимир Путін відповів на запитання журналістки з м. Сарова про те, яке місце він відводить православ`ю в майбутньому країни і яке - стратегії в ядерній галузі. Це запитання стало останнім на сьогоднішній великій прес-конференції в Кремлі.

"Обидві теми близько пов`язані, тому що і традиційна конфесія Російської Федерації, і ядерний щит Росії - ті складові, які зміцнюють російську державність, створюють необхідні передумови для забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки країни. З цього можна зробити зрозумілий висновок про те, як держава має ставитися і сьогодні, і в майбутньому і до того, і до іншого", - сказав Путін.

Довідка. Саров - місто в південній частині Нижегородської області. Виникло на місці селища, що існувало біля Саровського монастиря, який пов`язаний з діяльністю Серафима Саровського. З 1946 року перебуває в особливому режимі як центр ядерних досліджень і військової промисловості. Іменувався в документах Арзамас-16 і Горький-130. З Саровом пов`язана діяльність Ігоря Курчатова, Андрія Сахарова, Юлія Харитона. У місті розташований Російський федеральний ядерний центр.

РІА "Новости"