”В`язниця без кордонів”: у Євросоюзі домовилися, де тримати засуджених

Рада міністрів з питань юстиції ЄС досягла сьогодні консенсусу щодо Рамкового рішення про взаємне визнання судових вироків, які передбачають ув’язнення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції головуючої в ЄС Німеччини.

Згідно з повідомленням, таким чином, відтепер мешканці країн, які здійснили підсудні дії в інших кранах-членах, після оголошення вироку відсилатимуться до своєї країни походження для відбуття ув’язнення.

Таке рішення міністрів юстиції обумовлене тим, що засудженим набагато легше перебувати в ув’язненні і, тим більше, проходити реабілітацію після ув’язнення, в країнах їхнього походження чи в тих країнах, де у них є дружні, родинні чи інші зв’язки.

До останнього часу в ЄС лише ратифікована Конвенція Ради Європи щодо передачі засуджених осіб, однак в рамках цієї конвенції передача осіб може відбуватися лише за погодженням обох країн в кожному конкретному випадку.