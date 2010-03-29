Серія вибухів у метро Москви: є жертви

У Москві при вибуху на станції «Парк культури» за попередніми даними, загинуло 12 осіб, стільки ж дістали поранення, повідомив начальник Управління інформації і громадських зв`язків ГУВС Москви Віктор Бірюков.

«У зв`язку з тим, щос сталося, посилено контроль за станціями метрополітену і місцями масового скупчення людей», - сказав співбесідник агентства. - Також збільшено чисельність і щільність міліційних патрулів на вулицях міста».

Крім того, за словами Бірюкова, посилений варіант несення служби припускає спец графік роботи для керівного складу органів внутрішніх справ.

О 07.56 за московським часом ще один вибух прогримів на станції метро «Луб`янка». Там, за останніми даними, загинули 25 осіб, 15 поранено. За фактом цього вибуху порушили кримінальну справу за статтею «Тероризм».

Газета.ру