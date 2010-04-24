США може тримати бази в Німеччині, а Росія - в Криму

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ переконаний, що перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі не обмежує суверенітет України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Чому, наприклад, ми повинні вважати, що перебування російського флоту в Севастополі якимось чином обмежує наш суверенітет і впливає на ухвалення нами якихось рішень, якщо так не вважають жителі Польщі, які просять розгорнути у себе американські бази ракетної оборони, якщо так не вважають жителі Німеччини, де вже 60 років розміщуються американські військові бази. Так не вважають жителі інших країн, де розміщені іноземні військові бази, які не втручаються у внутрішні справи суверенної країни. Тому давайте говорити з екранів правду", - заявив М.АЗАРОВ.