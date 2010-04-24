Медведєв хоче знову балотуватися у Президенти

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключає, що через два роки знову балотуватиметься на президентський пост.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв`ю норвезькій газеті «Афтенпостен».

«Я на нього (відповідне запитання) завжди відповідаю досить одноманітно, типово: якщо це буде необхідно для моєї країни й для того, щоб зберегти той курс, який було сформовано останніми роками (я маю на увазі й той період, коли на чолі держави стояв Володимир ПУТІН, і той період, коли я перебуваю на чолі держави), то я для себе абсолютно нічого не виключаю, в тому числі й участь у цих виборах», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Але для цього потрібно декілька умов: по-перше, щонайменше результати моєї роботи повинні бути прийнятними для наших громадян, ну й ми повинні орієнтуватися на те, щоб досягти результату, а не просто взяти участь. Тому – подивимося», - додав Президент РФ.