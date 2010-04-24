Австрія приєдналася до проекту «Південний потік»

Сьогодні у Відні Голова Правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і Генеральний директор, Голова Правління OMV Вольфганг РУТТЕНСТОРФЕР підписали Базову угоду про співпрацю за проектом «Південний потік» на території Австрійської Республіки.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», документ визначає умови і терміни реалізації «Газпромом» і OMV австрійської ділянки «Південного потоку», а також встановлює принципи і механізми взаємодії сторін на передінвестиційній стадії проекту.

Відповідно до угоди найближчим часом сторони приступлять до спільної підготовки техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) австрійської ділянки «Південного потоку». ТЕО міститиме докладну оцінку всіх технічних, юридичних, фінансових, екологічних і економічних характеристик і показників. Крім того, «Газпром» і OMV на паритетній основі заснують спільну проектну компанію (СПК) для подальшого проектування, фінансування, будівництва і експлуатації ділянки «Південного потоку» на території Австрії продуктивністю щонайменше 5–10 млрд куб. м в рік, наголошується в повідомленні.

В рамках реалізації проекту «Південний потік» на території Австрії передбачаються додаткові постачання природного газу компанії OMV в обсязі 2 млрд куб. м. на довгостроковій основі.

«Сьогодні - важливий день в історії «Південного потоку». Австрія стала сьомою країною-учасницею сухопутної частини проекту, на міжурядовому рівні підтвердивши свою прихильність ідеї створення додаткового шляху транспортування російського газу до Європи. Одночасно «Газпром» уклав принципову угоду зі своїм партнером по реалізації «Південного потоку» на австрійській території», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, відповідно до досягнутих на сьогодні домовленостей основний маршрут газопроводу пройде по території, принаймні, семи європейських держав, протягнеться на тисячі кілометрів.

Він зазначив, що після закінчення реалізації проекту Південна і Центральна Європа будуть назавжди застраховані і від транзитних криз, і від холодних зим.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що модернізація української газотранспортної системи є альтернативою будівництву газопроводу «Південний потік».

«Ми це пропонуємо, як альтернативу будівництва «Південного потоку». Тому, що «Північний потік» вже не зупинити – він вже будується. Догралися до того, що почали будувати і обходити Україну з півдня і півночі. Тому ми зараз шукаємо можливість, як домовитися, щоб Україна залишила як мінімум обсяги ті, які може транспортувати по існуючій ГТС, – близько 125 млрд кубів газу », - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи - проект «Південний потік».

Передбачається, що морська ділянка газопроводу пройде по дну Чорного моря від головної компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Його загальна протяжність становитиме близько 900 кілометрів, максимальна глибина - більше двох кілометрів.

Продуктивність морської ділянки «Південного потоку» становитиме до 63 млрд куб. м в рік.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією і Хорватією були підписані міжурядові угоди. 24 квітня 2010 року відповідний документ був підписаний з Австрією.

Компанія OMV упродовж понад 40 років є головним партнером ВАТ «Газпром» в Австрії.