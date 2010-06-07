Делегація Збройних сил України вирушила до Лондона

Сьогодні, 7 червня, у Лондоні розпочала роботу щорічна конференція сухопутних військ, у якій бере участь українська військова делегація на чолі з першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенантом Анатолієм ПУШНЯКОВИМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, у роботі конференції беруть участь представники сухопутних військ з різних країн світу.

У ході конференції, що триватиме три дні, її учасники обговорять питання участі сухопутних військ різних країн у політиці забезпечення оборони та безпеки, їхнього статусу як інструмента впливу в національному, союзницькому і глобальному контекстах, розглянуть питання щодо характеру майбутніх конфліктів та ролі сухопутних військ у них тощо.

Також представники сухопутних військ проаналізують сучасний стан і перспективи розвитку цього виду збройних сил на подальші десять років, визначать шляхи вирішення проблем підтримки ефективного стану сухопутних військ в умовах обмеженого фінансування, участі сухопутних військ передових країн світу у миротворчих операціях.