Англійські моряки в полоні у іракців, зізнались в усьому, що від них вимагали

Британські військові моряки, яких затримали іранські військові кораблі в територіальних водах між Іраком і Іраном 23 березня, зізналися в нелегальному перетині кордону. Про це, як повідомляє AFP, заявив один з вищих офіцерів іранської армії Аліреза Афшар (Alireza Afshar).

За його словами, іранська сторона має в своєму розпорядженні грунтовні докази того, що британці порушили кордон. Допит британців триває. Як повідомлялося раніше, після затримання їх доставили до іранської столицї.

Моряки несли службу на кораблі британських ВМС "Корнуолл", який входить до складу коаліційних сил в Іраку і патрулює територіальні води цієї країни в рамках боротьби з контрабандою. За словами командира корабля Ніка Ламберта (Nick Lambert), 23 березня члени патрульної групи закінчили огляд іракського судна і повернулися до своїх човнів, після чого їх несподівано оточили іранські військові кораблі і відвели в територіальні води Ірану.

Тегеран же стверджує, що моряків затримали вже після того, як вони порушили кордон. МЗС країни розцінив поведінку британців як "підозрілу" і "ворожу", повідомляє іранське агенство FARS.

У зв`язку з інцидентом послові Ірану у Великобританії була вручена нота протесту. Британський МЗС зажадав негайно звільнити затриманих. Цю вимогу підтримав і Європейський Союз.

Лента.ру