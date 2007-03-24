Помер син Мао Цзедуна

Помер син колишнього китайського лідера Мао Цзедуна Мао Аньцин. Як повідомляє інформаційне агентство China News Service, Мао Аньцин помер напередодні. Йому було 84 роки.

Мао Аньцин ніколи не брав участі в політичному житті Китаю. Він страждав від серйозного психологічного розладу і, за деякими даними, провів велику частину свого життя в психіатричних лікарнях.

Мао Аньцин був другим сином від першого шлюбу Мао Цзедуна. Його мати Ян Канхуей була арештована і розстріляна через сім років після його народження, в 1930 році. Ань-цина та його старшого брата Ань-іна за кілька років відправили до Парижа, а звідти до Москви. У роки війни брати були в Червоній Армії - старший у званні лейтенанта в 1943-45 рр. перебував у розпорядженні 2-го Білоруського фронту; молодший - працював на лісозаготівлях бійцем протипожежної дружини. До Китаю вони повернулися 1947 року.

Прізвище і ім`я Мао Аньцин, згідно з китайської традицією, складається з трьох ієрогліфів: перший – це прізвище батька, яке передається поколіннями (Мао); другий ієрогліф означає покоління - в роду люди одного покоління мають один ієрогліф, за яким визначається їх взаємовідносини (Ань); третій ієрогліф свій індивідуальний.