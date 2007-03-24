Іран захопив англійських моряків з метою обміну

Захоплення 15 британських моряків іранськими військовими було акцією, яку спланувала й розробила Рада безпеки Ірану. Такі дані має в своєму розпорядженні арабська газета al-Sharq al-Awsat, яка виходить у Лондоні. За її даними, остаточне рішення про проведення операції Генштаб Ірану ухвалив шість днів тому.

Як стверджує al-Sharq al-Awsat, британців захоплено у відповідь на арешт іранських агентів американськими військами на півночі Іраку. Їх планується обміняти на британських моряків, зазначає газета.

За інформацією al-Sharq al-Awsat, спочатку іранське керівництво розраховувало домогтися видачі своїх агентів дипломатичними каналами. Як стверджує газета, міністр закордонних справ Іраку Хошіяр Зебарі (Hoshiyar Zebari) обіцяв, що заарештовані будуть передані іранцям до свята Навруз (іранський новий рік), яке відзначається 21 березня. Після того, як дипломатичні методи не дали результату, Варта ісламської революції одержала наказ захопити британських моряків, які займаються боротьбою з контрабандою зброї в Перській затоці.

Британські моряки були затримані 23 березня на морській ділянці кордону між Іраном і Іраком. Іранське керівництво звинувачує британців у порушенні кордону, офіційний Лондон категорично відкидає ці звинувачення і вимагає негайного звільнення затриманих. Тим часом один з вищих офіцерів іранської армії Аліреза Афшар (Alireza Afshar) заявив, що на допиті моряки зізналися в нелегальному перетині кордону.

Затримані британці несли службу на кораблі британських ВМС "Корнуолл", який входить до складу коаліційних сил в Іраку. Моряків захопили, коли вони патрулювали морський кордон на гумових човнах.

Лента.ру