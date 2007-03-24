Німеччина: Європі потрібна єдина армія

Об`єднана Європа повинна одержати єдину європейську армію, вважає канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"У такому разі Єврокомісія матиме більшу свободу дій, а відповідальність буде чітко визначена", - заявила Ангела Меркель на прес-конференції, що передує заходам, присвяченим 50-річчю підписання Римського договору. Витяги з її виступу публікує в п`ятницю німецька газета "Більд".

При цьому, на думку Ангели Меркель, "Федеральні штати Європи не будуть створені в найближчі п`ятдесят років, на цей період збережуться національні держави".

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини обговорювала концепцію створення європейських збройних сил з прем`єр-міністром Польщі Ярославом Качинським, але глава польського уряду спростував цю інформацію.

Проект створення єдиної європейської армії, включений до Європейської конституції, став однією з причин незадоволення підданих Королівства Нідерландів, які проголосували проти ухвалення Європейської конституції на національному референдумі 2005 року.

РІА "Новости"