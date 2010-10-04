Німеччина завершує виплату репарацій країнам-переможцям Першої світової

Німеччина сьогодні завершує виплату репарацій, передбачених Версальським договором 1919 року після Першої світової війни, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Із дня підписання Версальського договору пройшло понад 90 років. Сьогодні німці переведуть останню велику суму - 70 мільйонів євро. Більшу частину грошей отримає Франція і Бельгія.

Версальський договір, складений країнами-переможцями, зокрема США, Францією, Великобританією та Бельгією, німці підписали 28 червня 1919 року. Він офіційно поклав край Першій світовій. Німці, крім повернення ряду територій і своїх колоній переможцям, зобов`язалися виплатити репарації на величезну суму 226 мільярдів рейхсмарок. До 1952 року борг частково погасили. Після розділу території Німеччини німецькі платежі було припинено до її возз`єднання.

Вважається, що величезні репарації, накладені переможцями Першої світової війни, частково стали причиною розвалу німецької економіки та приходу до влади Адольфа Гітлера, який відмовився їх виплачувати, зазначає Бі-Бі-Сі.