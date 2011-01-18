Християни напали на мусульман у Нігерії і самі загинули

Троє людей загинули і щонайменше двоє поранені в результаті нападу християн на мусульман в місті Джос у центральній частині Нігерії, повідомляє Бі-бі-сі.

Інцидент стався, коли група християнської молоді напала на мусульманських чиновників виборчкому, які проводили облік виборців напередодні загальних виборів у Нігерії, призначених на квітень.

В результаті інциденту був убитий один чиновник. Натомість двох з нападників застрелили поліцейські, які відкрила вогонь, щоб припинити конфлікт.