У Берлусконі виявили гарем із 14 жінок

Сильвіо Берлусконі утримував як мінімум 14 гламурних молодих жінок у квартирах у престижному житловому комплексі "Мілано Дуе" поблизу Мілана, стверджує The Independent.

Жінки проживали у квартирах безкоштовно і отримували від Берлусконі великі суми грошей в обмін на інтим.

Берлусконі не заперечує, що влаштовував у своїх розкішних особняках "релакс-паті", куди привозили танцівниць, ведучих на телебаченні, робітниць ескорт-агенцій та повій.

"Минулого літа, з показань Махруг (неповнолітня, у сексі з якою звинувачують Берлусконі), з`ясувалося, що кульмінацією вечірок була так звана" гра в Бунге-Бунге ": жінки топлес брали участь у конкурсі на гаряче секс-шоу", - пише газета. За словами іншої учасниці, призом була ніч з Берлусконі.

Прокуратура стверджує, що Махруг бувала на віллі Берлусконі 6 разів з лютого по квітень 2010 року. "Але чи мав Берлусконі інтимні стосунки з Махруг? Обидва стверджують, що цього не було. Як зможе прокуратура довести це?" - пише газета.

Втім, за даними газети La Repubblica, суд вважає: "пристрасний петтінг" (palpitazioni concupiscente) рівносильний статевому акту в строгому сенсі слова, а "Бунге-Бунге", за словами Махруг, це явно передбачала.

На погляд видання, Берлусконі не засудять до тюремного ув`язнення - його адвокати занадто добре володіють різними прийомами. Але цього разу прокуратура налаштована на рідкість впевнено.

Нагадаємо, італійська преса також з’ясувала, що напередодні зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром Путіним його італійський колега Сильвіо Берлусконі влаштовував оргії з повіями і стриптизерками

ТСН