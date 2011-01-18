Затримали ще одного екс-кандидата в президенти Білорусі

Колишнього претендента на пост президента Білорусі Івана Куликова затримали на 72 години після допиту в УВС Заводського району Мінська, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Белапан.

Кандидат технічних наук, доктор фізико-математичних наук, професор Куликов прибув до слідчого за повісткою. Йому дозволили подзвонити додому і повідомити, що в квартирі буде проведено обшук. За його підсумками нічого вилучено не було, і поки невідомо, у якій справі проходить затриманий. Куликов є завідуючим лабораторією обладнання ядерних енергетичних установок Об`єднаного інституту енергетичних і ядерних досліджень "Сосни". Ініціативна група Куликова була зареєстрована, проте підписи громадян за його висунення кандидатом здано не було. В день виборів президента Білорусі 19 грудня опозиція вийшла на площу у зв`язку з незгодою з результатами виборів, відбулися зіткнення з правоохоронними органами. В результаті шістьох кандидатів у президенти і їх соратників було затримано і відправлено до слідчого ізолятора КДБ. Всього було затримано більше 600 осіб.