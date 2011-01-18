Як диспетчери Смоленського аеродрому посприяли катастрофі?

Диспетчери Смоленського аеродрому надавали польським та російським пілотам, які намагалися посадити літаки 10 квітня 2010 року, різні дані про погоду та горизонтальну видимість.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це на прес-конференції у Варшаві повідомили представники польської державної комісії, яка вивчає причини катастрофи урядового літака Ту-154.

За їхніми даними, пілотам польського Як-40, які везли до Смоленська польських журналістів, диспетчери повідомляли про видимість на аеродромі близько 1,5 тис. метрів, а хвилину пізніше російському Іл-76 – 1 тис. метрів.

„Неможливо, аби так швидко змінювалася погода”, - зазначив заступник голови польської комісії Мірослав ГРОХОВСЬКИЙ.

Він зауважив, що пізніше диспетчери інформували про видимість 800 метрів, коли реально було видно лише за 300-500 метрів, не пояснивши причину такої значної різниці у показниках.

М.ГРОХОВСЬКИЙ сказав, що російський Іл-76, незважаючи на отримання від диспетчерів „умовної згоди на посадку”, зійшов нижче висоти прийняття рішення 100 метрів, а диспетчер не наказав йому припинити зниження. (Іл-76 після двох невдалих спроб вилетів на запасний аеродром. Аналогічну „умовну згоду” отримав пілот польського урядового літака Ту-154. – УНІАН).

Представник комісії також зауважив, що якби диспетчери повідомили екіпаж Ту-154 про погодні умови, які унеможливлюють посадку, ще до вильоту з Варшави, то тоді польська сторона могла б підготувати альтернативний сценарій польоту та оперативно визначити запасні аеродроми для посадки.

Як повідомляв УНІАН, пілотам польського Як-40, який вилетів з Варшави на 80 хвилин раніше, ніж Ту-154, незважаючи на сильний туман, вдалося посадити літак у Смоленську 10 квітня 2010 року.

За даними польських експертів, Як-40 сідав у Смоленську при горизонтальній видимості 500 метрів, в той час, як визначена мінімальною для безпечної посадки видимість на цьому аеродромі становить 1 тис. метрів.