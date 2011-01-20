Померла дружина Президента Ізраїлю, українка за походженням

Дружина Президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА - Соня ПЕРЕС – померла сьогодні, 20 січня 2011 року, у віці 87 років, повідомляє Лєнта.руз посиланням на газету "Гаарец".

За інформацією видання, жінка померла у своєму будинку, розташованому на півночі Тель-Авіва. Крім чоловіка у неї залишилося троє дітей - Цвія, Йонатан і Хамі.

Соня ПЕРЕС (дівоче прізвище ГЕЛЬМАН) народилася в Україні в 1923 році. Пізніше вона із сім`єю переїхала до Палестини, де в 1945 році вийшла заміж за Ш.ПЕРЕСА.

Дружина нинішнього ізраїльського Президента рідко показувалася на людях, віддаючи перевагу ролі хранительки сімейного вогнища, а не "першої леді".

У 2007 році С.ПЕРЕС не переїхала разом з чоловіком до Єрусалиму після його обрання Президентом і залишилася в Тель-Авіві. Відтоді вони фактично жили окремо, але часто бачилися.