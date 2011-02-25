Каддафі закликав своїх прихильників "захищати Лівію, захищати нафту"

Лівійський лідер Муаммар Каддафі у п`ятницю звернувся до присутніх на Зеленій площі в центрі Тріполі, повідомляє Бі-бі-сі.

Державне телебачення Лівії показало кадри, як присутні скандували "Ми любимо Каддафі!".

Каддафі закликав тих, що перебував на площі, "захищати Лівію, захищати нафту".

Лівійський лідер також заявив про готовність відкрити збройні арсенали, щоб забезпечити своїх прихильників зброєю, якщо це буде необхідно.