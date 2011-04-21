Заборонено перебувати в 20-кілометровій зоні аварійної АЕС в Японії

Прем`єр-міністр Японії Наото Кан прибув у четвер в префектуру Фукусіма і дав розпорядження офіційно заборонити перебування людей в 20-кілометровій зоні відчуження навколо аварійної АЕС "Фукусіма-1", повідомляє Associated Press.

У результаті землетрусу і кількох аварій на станції виникло кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС.

Майже всі 80 тисяч жителів залишили цю зону, проте деякі відтоді повернулися в свої будинки, а поліція офіційно не могла їм перешкоджати. Як наголошується в повідомленні, введенням заборони на перебування в межах цієї зони влада Японії має намір запобігти радіоактивному опроміненню людей, а також мародерству в знелюднених районах.

Японський прем`єр має намір зустрітись у Фукусімі з представниками місцевої влади й евакуйованими, повідомляє РІА "Новости".