Британці проголосували проти реформи виборчої системи

Менше третини учасників референдуму, що відбувся у четвер у Великій Британії, підтримали ідею реформи виборчої системи, повідомляє Радіо Свобода.

Референдум щодо зміни виборчої системи став поступкою, на яку пішла в 2010 році Консервативна партія заради коаліційної угоди з партією ліберал-демократів, пояснює РІА "Новости", хоча самі торі підтримують статус-кво.

На сьогодні депутати Палати громад британського парламенту обираються за мажоритарною системою, коли в кожному окрузі перемагав кандидат, який набрав просту більшість голосів. На референдум було винесено пропозицію перейти до системи альтернативного голосування, коли виборці розставляють кандидатів у порядку бажаності, що враховується при підрахунку голосів, і переможцем стає кандидат, який набрав сукупно не меншого 50% голосів в окрузі.

Переважна більшість регіонів Сполученого Королівства проголосували проти. Підтримали реформу лише кілька округів у Лондоні, а також Глазго і Кембрідж.

На підтримку реформи виступали учасники правлячої коаліції - ліберал-демократи. Їх партнери консерватори виступали проти, лейбористи єдиної думки не дійшли.

Проте про розвал правлячої коаліції не йдеться, наголошують і консерватори, і ліберал-демократи.