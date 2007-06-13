США дорікають Україні за недостатню боротьбу з работоргівлею

Сполучені Штати Америки вважають, що Україна недостатньо активно бореться з торгівлею людей.

Як повідомили УНІАН в Посольстві США, про це йдеться в доповіді Державного секретаря США Кондолізи РАЙС "Про торгівлю людьми 2007 року”.

Згідно з документом, у попередні роки Україна також відносилася до числа країн із значною кількістю жертв торгівлі людьми і невідповідністю вимогам ліквідації тяжких форм такої торгівлі.

Між тим у доповіді відзначається, що Україна вживає чималих зусиль з метою знищення цього явища. Зокрема, у 2006 році прикордонна служба ліквідувала дев`ять каналів для переправлення людей, запобігла продажу 43 жінок і затримала 29 торговців.

Однак Україна не змогла надати доказів, що вона збільшує свої зусилля в напрямку відповідності стандартам протидії торгівлі людьми, особливо у галузі захисту жертв і покарання засуджених торговців. Наприклад, з 86 торговців, які були обвинувачені і засуджені у 2006 році, 47 отримали лише умовне покарання.

В результаті Україну віднесено до групи країн, які потребують особливої уваги у зв`язку із недостатніми зусиллями у боротьбі з торгівлею людьми. Як тільки зусилля України в цьому напрямку зростуть, її буде віднесено до категорії, вищу за цю групу. Якщо Україна не збільшить свої зусилля, то, згідно з законодавством США, це може негативно відбитися на американській допомозі Україні.

Посольство США зараз працює з урядом України в напрямку боротьби із торгівлею людьми. “Ми готові допомогти Україні збільшити зусилля, щоб відповідати стандартам у цій галузі”, підкреслили в Посольстві.

Програми уряду США із допомоги Україні у покращенні її зусиль проти торгівлі людьми включають підтримку з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) неурядових організацій, які протидіють такій торгівлі, надаючи психологічну допомогу, навчання із здобуття робочої кваліфікації, сприяння працевлаштуванню, а також проводячи інформаційні кампанії для громадськості стосовно проблеми торгівлі людьми. Завдяки допомозі від USAID приблизно 2 тис. жертв торгівлі людьми змогли реінтегруватися в українське суспільство. Посольство також допомагає Міністерству внутрішніх справ України покращити слідчі й інформаційні технологічні можливості міністерського департаменту із боротьби з торгівлею людьми.

Посольство США також бере активну участь у нещодавно заснованій Міністерством закордонних справ України робочій групі із протидії візовому шахрайству і підробці документів, які використовуються у торгівлі людьми.

На вимогу Конгресу США Державний департамент готує таку доповідь стосовно усіх країн світу. Метою цих доповідей є стимулювання до дій і створення партнерських зв`язків по всьому світу у боротьбі проти работоргівлі.