Ющенко вважає актуальним розширення ГУАМ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає “актуальним питанням” розширення Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив в інтерв’ю провідним азербайджанським телеканалам «Lider TV», «ANS» та «AzTV» напередодні свого візиту до Азербайджану для участі в саміті ГУАМ.

Головні теми розмови – перспективи та пріоритети ГУАМ, двосторонні відносини України та Азербайджану. Також Президент відповів на запитання щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні, євроатлантичних прагнень нашої держави, українсько-російських відносин.

Говорячи про ГУАМ, В.ЮЩЕНКО відзначив: «Регіональні ініціативи дуже важливі для просування національних інтересів» країн-учасниць об’єднання. У цьому контексті пріоритетними в діяльності ГУАМ він назвав ряд економічних та транспортних проектів. Йдеться зокрема про будівництво нафтопроводу “Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ” та залізниці “Баку-Тбілісі-Поті-поромна переправа “Керч””. Він також відзначив перспективність співпраці в авіабудуванні та запровадження між чотирма країнами режиму зони вільної торгівлі.

На думку В.ЮЩЕНКА, “актуальним питанням” є розширення ГУАМ.

Як повідомляв УНІАН, другий саміт Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ відбудеться 18-19 червня у Баку.