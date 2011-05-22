Суд у Каїрі виніс перший смертний вирок
21:19, 22 травня 2011Світ
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У справі про обстріл демонстрантів
Суд у Каїрі в неділю ухвалив перший смертний вирок у справі про обстріл учасників масових народних виступів, які привели до відставки президента Хосні Мубарака, повідомляє Радіо Свобода.
Офіцер поліції Мохаммед Махмуд, який звинувачується в тому, що, відкривши вогонь по демонстрантах, убив не менше 20 осіб і багатьох поранив, засуджений заочно.
У судах Єгипту розглядається більше десяти справ у зв`язку з причетністю поліцейських до вбивств демонстрантів.
Згідно з офіційними даними, за 18 днів народних виступів у Єгипті загинули щонайменше 846 маніфестантів.
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