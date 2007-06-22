Британія та Польща гальмують європейську Конституцію

Лідери 27 країн Європейського Союзу поки не змогли досягти угоди за новим проектом європейської конституції.

Як повідомляє радіо «Свобода», про це за підсумками першого дня самміту Євросоюзу, що проходить в Брюсселі, заявила Ангела МЕРКЕЛЬ - канцлер Німеччини, що головує в ЄС.

Основні складнощі виникають через позиції Великої Британії і Польщі. Лондон виступає проти розширення повноважень керівництва ЄС, Варшава вимагає змінити правила голосування в Євросоюзі.