Британія та Польща гальмують європейську Конституцію
09:45, 22 червня 2007Світ
538
Угоди поки немає
Лідери 27 країн Європейського Союзу поки не змогли досягти угоди за новим проектом європейської конституції.
Як повідомляє радіо «Свобода», про це за підсумками першого дня самміту Євросоюзу, що проходить в Брюсселі, заявила Ангела МЕРКЕЛЬ - канцлер Німеччини, що головує в ЄС.
Основні складнощі виникають через позиції Великої Британії і Польщі. Лондон виступає проти розширення повноважень керівництва ЄС, Варшава вимагає змінити правила голосування в Євросоюзі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter