Саакашвілі розірвав економічну угоду з РФ

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ підписав указ про припинення дії "Угоди між урядом Грузії і урядом Російської Федерації (від 23 грудня 2000 року) про взаємодію у відновленні економіки в зоні грузино-південноосетинського конфлікту і поверненні біженців".

В указі наголошується, що Президент Грузії "доручив Міністерству закордонних справ Грузії поінформувати про дане рішення уряд РФ". Указ Президента за номером 261 датований 20 квітня цього року і опублікований на сайті Мінюсту 21 червня, передає ІТАР-ТАРС.

Раніше високопоставлені грузинські офіційні особи заявляли про те, що "Росія без узгодження з грузинською стороною здійснює в Цхинвальському регіоні різні соціально-економічні проекти, зокрема будівництво газопроводу Алагир-Цхинвалі", що, на думку Тбілісі, "є порушенням вищеназваної угоди". У Тбілісі заявляли, що "у разі продовження Росією практики односторонніх і неузгоджених з Грузією економічних проектів в зоні південноосетинського конфлікту влади Грузії переглянуть цю угоду з РФ".

Російські представники зазначали, що Москва "має намір перейти на режим консультацій з грузинською стороною, щоб проекти мали узгоджений і системний характер".

У відповідь на це в Тбілісі заявив, що "ці пропозиції РФ є спробою легалізувати нелегальні соціально-економічні проекти, здійснювані в зоні конфлікту без узгодження з Тбілісі".

Тим часом, глава Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ заявив в прямому ефірі тбіліської телекомпанії "Імеді" про готовність зустрітися з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ". "Я відкритий для обговорення існуючої ситуації і проблем, що накопичилися, я готовий зустрітися з Президентом Грузії як в прямому телеефірі, так і особисто - сказав він. - Я поважаю Михайла СААКАШВІЛІ як главу держави Грузія, але я заявляю про неприйнятність для нас плану Тбілісі про надання Південній Осетії автономії у складі Грузії, оскільки ми будуємо самостійну державу".

У свою чергу в Тбілісі заявляють, що Південна Осетія є невід`ємною складовою частиною Грузії, посилаючись на визнання цього факту міжнародним співтовариством.