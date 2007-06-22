Меркель, Саркозі та Адамкус запропонували Качинському компроміс

Канцлер головуючої в ЄС Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ запропоновувала Президенту Польщі Лєху КАЧИНСЬКОМУ компроміс щодо порядку підрахунку голосів при прийнятті рішень, які потребують кваліфікованої більшості.

Як повідомило УНІАН джерело у французькому представництві при ЄС, відповідну пропозицію було зроблено сьогодні під час зустрічі А.МЕРКЕЛЬ з Л.КАЧИНСЬКИМ, Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ та Президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ.

“Зараз Польща вивчає цю пропозицію”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, якщо ця пропозиція буде прийнятною для Польщі, Німеччина та Франція пообіцяли докласти зусиль для того, щоб отримати згоду всіх інших країн-членів ЄС.

“Н.САРКОЗІ взяв на себе персональні зобов’язання щодо Польщі”, - сказав він.

Співрозмовник агентства не уточнив, які саме зобов’язання взяв на себе Н.САРКОЗІ, а також не уточнив деталі запропонованого компромісу.

Як повідомляв УНІАН, питання внесення змін до Угоди ЄС є головним питанням порядку денного засідання Ради ЄС (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), яке розпочалося 21 червня в Брюсселі.

Польща активно виступає проти зміни системи підрахунку голосів при прийнятті рішень, що потребують кваліфікованої більшості, з нинішньої Ніццької системи на систему “подвійної більшості”, і пропонує запровадити підрахунок голосів за принципом “квадратного кореня” від кількості населення країн-членів, вважаючи цей принцип більш справедливим по відношенню до середніх держав ЄС. Система “подвійної більшості” передбачає, що рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували представники 55% країн-членів ЄС та 65% населення, що проживає в ЄС.