Саркозі та Блер ”пресують” Качинського по телефону

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та прем’єр-міністр Великобританії Тоні БЛЕР проводять зараз телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Ярославом КАЧИНСЬКИМ.

Про це УНІАН повідомили у постійному представництві Франції при ЄС.

Н.САРКОЗІ та Т.БЛЕР намагаються переконати Я.КАЧИНСЬКОГО підтримати компромісну пропозицію, висунуту сьогодні канцлером головуючої в ЄС Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ щодо зміни системи підрахунку голосів при прийнятті рішень кваліфікованою більшістю.

Як повідомляв УНІАН, А.МЕРКЕЛЬ запропонувала Президенту Польщі компромісну пропозицію щодо зміни системи підрахунку голосів. З дипломатичних джерел стало відомо, що компромісне рішення передбачає відкладення зміни системи підрахунку голосів до 2014 року.

Польща активно виступає проти зміни системи підрахунку голосів при прийнятті рішень, що потребують кваліфікованої більшості, з нинішньої Ніццької системи на систему “подвійної більшості”, і пропонує запровадити підрахунок голосів за принципом “квадратного кореню” від кількості населення країн-членів, вважаючи цей принцип більш справедливим по відношенню до середніх держав ЄС. Система “подвійної більшості” передбачає, що рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували представники 55% країн-членів ЄС та 65% населення, що проживає в ЄС.