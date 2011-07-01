Посольство Чехії закриває візовий відділ у Донецьку

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки з 1 липня закриває візовий відділ Генерального консульства Чехії в Донецьку, повідомляє офіційний сайт міністерства.

"До такого технічного кроку міністерство закордонних справ Чеської Республіки вдалося внаслідок тривалої бездіяльності української сторони в питанні адміністративного забезпечення діяльності підрозділу. На сьогодні зазначені заходи мають технічний характер і будуть скасовані, щойно українська сторона забезпечить нормальне здійснення процедури оформлення віз у всіх консульських установах Чеської Республіки в Україні", - цитує РІА "Новости".

Підставою для таких заходів стало те, що МЗС України досі не дав згоди на приїзд нового генерального консула до Донецька, клопотання про яку чеська сторона подала ще 23 лютого. В результаті такого зволікання генеральне консульство Чеської Республіки в Донецьку вже місяць працює без керівника. МЗС Чехії також не може без нового генерального консула призначити на посаду ще одного консульського дипломата.

Інший чеський консульський працівник з 7 червня чекає оформлення нового ідентифікаційного посвідчення, яке є основним документом, що дає можливість перебувати і виконувати роботу в Україні.

"Із зазначених причин консульство не може забезпечити в повному обсязі і якісно прийом і розгляд заяв українських громадян на короткострокові й довгострокові візи", - наголошується в повідомленні.

Українських ідентифікаційних посвідчень або реєстрації для перебування в Україні марно чекають впродовж кількох тижнів і навіть місяців загалом 11 співробітників усіх трьох представницьких установ Чеської Республіки в Україні, з яких сім - це працівники, які безпосередньо займаються розглядом заяв для віз.

Працівникам посольства України в Празі і Генерального консульства України в Брно чеські ідентифікаційні посвідчення видаються без затримок протягом кількох днів, наголосили в посольстві.

У зв`язку із закриттям візового відділу в Донецьку з 1 липня жителі Донецької, Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей, Севастополя і Автономної Республіки Крим подаватимуть заяви на короткострокові візи особисто в консульському відділі посольства Чехії в Києві.