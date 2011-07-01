Росія, Білорусь і Казахстан знімають внутрішній митний контроль

Сьогодні на внутрішніх кордонах Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану знімається митний контроль.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній митній службі РФ.

«1 липня 2011 року настає новий етап формування Єдиного економічного простору Росії, Білорусі і Казахстану. Митні органи припиняють здійснення функцій митного контролю товарів на внутрішніх кордонах країн Митного союзу», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що на російсько-казахстанській ділянці кордону митні органи припиняють здійснення митних операцій і всіх функцій з митного контролю щодо товарів і транспортних засобів, які перетинають державний кордон з Росією. На російсько-білоруському кордоні в пунктах прийняття повідомлень (ППУ) припиняється здійснення окремих операцій, що залишалися до останнього часу, з контролю транзиту товарів третіх країн. Самі ППУ ліквідуються.

Окрім цього, функції митного контролю щодо товарів і транспортних засобів, які проходять на територію Митного союзу, здійснюватимуться митними службами Росії, Білорусі і Казахстану в пунктах пропуску на зовнішньому кордоні Митного союзу.

Митні служби Росії, Білорусі і Казахстану обмінюватимуться основними відомостями щодо кожної товарної партії, яка оформляється на їх території. Інформаційний обмін та інші форми взаємодії в умовах єдиного митного простору дозволять своєчасно реагувати на виникаючі ризики, наголошується в повідомленні.